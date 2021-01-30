Boluspor, Menemenspor’dan Gentian Selmani’yi transfer etti

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen Boluspor, yeni transferlerle takımı güçlendiriyor. Boluspor, ligin ilk yarısında Menemenspor’da forma giyen 23 yaşındaki kaleci Gentian Selmani ile anlaştı.

FK Partizani takımında futbola başlayan Arnavut kaleci Selmani, KS Kastrioti, KF Laçi ve Menemenspor takımlarında forma giydi.

Ligin ilk yarısında Menemenspor formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Selmani, alt yaş gruplarında 21, A Milli Takım kadrosunda ise 9 kez görev aldı.

İsmi sezon başında Fenerbahçe ile anılan ve temsilciliğini Rahman Kice'nin yaptığı Selmani ile bir kaç takım daha yakından ilgileniyordu.