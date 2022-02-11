Boluspor, ligin 23. haftasını 27 puanla kapattı

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çıktığı 20 karşılaşmada topladığı 27 golle puan tablosunda 10. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlı takım, oynadığı maçlarda kalesinde 22 gol görürken, 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin 23. haftasını Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetle geride bırakan ve 2 maç eksiği bulunan Boluspor, 7 kez sahadan galip ayrılırken, 6 kez beraberlik, 7 kez de rakipleri karşısında yenilgi yaşadı. Ligin ikinci yarısına Balıkesirspor ve Kocaelispor karşısında aldığı 3 puanlarla galibiyet serisiyle başlayan Boluspor, haftasonu oynayacağı Keçiörengücü ile seriyi devam ettirmek istiyor.

En az kırmızı kart gören takımlar arasında

Kırmızı-beyazlı oyuncular ligde en az kırmızı kart gören takımlar arasında yer aldı. Çıktıkları 20 karşılaşmanın 18’ini tam kadro tamamlayan Bolusporlu oyuncular, lig boyunca 43 sarı kart, 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ara transferi 5 oyuncuyu renklerine bağladı

Boluspor, ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte ara transfer döneminde 5 oyuncuyu renklerine bağladı. İlk yarıda kadro derinliğinde sorun yaşayan kırmızı beyazlı kulüp, Gökhan Karadeniz, Bülent Cevahir, Bartu Kulbilge, Bekim Balaj ve Kemal Rüzgar’la sözleşme imzaladı.

İHA