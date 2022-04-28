Boluspor, ligi Oğuzhan Özçelik başkanlığında tamamlayacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’da, 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Abdullah Abat dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla istifa etti. Abat’ın istifasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da katılımıyla kulüp tesislerinde yönetim kurulu ile birlikte toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Başkan Vekili Oğuzhan Özçelik’in yönetiminde, mevcut yönetim kurulunun görevine devam etmesi kararı alındı.

Ayrıca, daha önce 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması planlanan Boluspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu’nun 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.

İHA