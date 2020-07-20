Boluspor ligde kaldı

Önceki gün Süper Lig için oynanan mücadeleler nefes keserken, dün de ateş hattında son düşen takım belli oldu. Osmanlıspor’un 3 puan üstünde yer alan Boluspor’un, ligde kalmak için 1 puan alması yeterliydi. Başkent ekibi ise Balıkesir’i yenip, Yarenler’in mağlubiyetini beklemek zorundaydı. Ancak Bolu, işini şansa bırakmadı. 2. Lig’e düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Eskişehirspor deplasmanına çıkan Boluspor, istediği sonucu aldı. 27’de Hayrullah’ın pasında topla buluşan Gökhan, açılışı yaptı: 0-1. 34 hafta 33 puan... İkinci yarıda da oyunun hakimi konuk ekipti. Birçok fırsatı kaçıran Boluspor’da 88’de Gökhan Sazdağı, Mutlu’nun ara pasında topla buluşup kaleci ile karşı karşıya kaldı ve takımını rahatlatan golü attı: 0-2. Oyunu rölantiye alan Yarenler, 90+1’de Eskişehirspor’un kalecisi Melih’in hatalı pasında topu kapan Gökhan Sazdağı’nın hat-trick yaparak skoru belirlediği ligde kalmayı garantiledi: 0-3.