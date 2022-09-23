Boluspor kaptanı Karadeniz’in hedefi takımı üst lige çıkarmak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, milli maç arasının ardından oynayacağı Tuzlaspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ligin ilk 5 haftasında gösterdikleri performansı devam ettirmek istiyor. Açıklamalarda bulunan Boluspor kaptanı Gökhan Karadeniz, yeni bir takım olduklarını belirterek, "Bizim için ilk 5 hafta çok iyi geçti. İyi rakiplerle de oynadık. Topladığımız puanlarla güzel geçti. Takım olarak yeni bir takımız. Çok yeni transfer geldi. Takım olarak güzel bir uyum yakaladık. İnşallah bundan sonraki haftalarda da devamı gelir” şeklinde konuştu.

" Transfer olurken hedefim vardı"

Hedefinin takımıyla üst lige çıkmak olduğunu belirten Karadeniz, “Buraya transfer olurken bir amacım vardı. Hedefim burayı şampiyon yapıp üst lige çıkarmak. Şehirle de kanımız uyuştu. Başka takımlarda oynarken de oynamak istediğim bir takımdı. Kafa olarak, fiziksel olarak buradayım. Takımın şampiyonluğu için elimden ne geliyorsa yapacağım" ifadelerine yer verdi.

"Antrenmanlara başladım"

Karadeniz, sakatlığının ardından güçlü döndüğünün altını çizerek, "2 hafta önce antrenmanda bir sakatlık yaşadım. O süreci de 2 gün önce atlattım. Antrenmanlara başladık. Çok güçlü döndüm. Takım arkadaşlarımla çalışmayı özlemişim. Tuzla maçıyla beraber formama kavuşup elimden ne geliyorsa takım için yapacağım” diye konuştu.

BOLU (İHA)