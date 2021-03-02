Boluspor kader maçını kazandı!

Spor Toto 1. Lig’de üst üste Akhisarspor ve Bursaspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Menemenspor evinde Beypiliç Boluspor engeline takıldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta konuk takım, Menemenspor’u 3-0 yenerek umutlarını artırdı. 17’nci dakikada oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür ağları havalandırdı: 0-1. 45’inci dakikada Menemenspor 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Yusuf, gole giden Gökhan’ı ceza sahası dışında düşürdü. Hakem Onur Öztoprak bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Yusuf’a direkt kırmızı kartını gösterdi. 45+2’de Gökhan’ın kullandığı frikikte top üst direkten oyuna döndü.

Gökhan şov yaptı

49’da Boluspor farkı ikiye çıkardı. Domgjonas’tan kaptığı topla ceza sahasına giren Gökhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2. 54’üncü dakikada Boluspor golleri üçledi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla kaleci Emre’yi bir kez daha mağlup etti: 0-3.