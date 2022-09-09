Boluspor-Göztepe maç sonucu: 1-0

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe 'yi ağırladı. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan ve Oğuzhan Aksu'nun yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.
Michel Landel'in 86. dakikada attığı penaltı golüyle maçı 1-0 kazanan Boluspor, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça yükselen İzmir ekibi ise 5 puanla 12. basamakta kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Kemal Elmas xx, Mehmet Akıncık xx
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xxx, Bülent Cevahir xx, Landel xxx, Gökhan Alsan xx (Eray Ataseven dk. 79 xx), Burak Asak xx, Melih Okutan xx (Bregu dk. 79 xx), Balde xx (Posmac dk. 90 ?), Furkan Demir xx (Arda Köksal dk. 61 xx)
Yedekler: Selmani, Batuhan İşçiler, Ensar Bilir, Erdem Polat, Ozan Papaker
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Emir Ortakaya xx, Gottwalt xx, İsmail Köybaşı xx, Arslanagic xx (Mihojevic dk. 46 x), Mesut Emre Kesik xx, Yasin Öztekin xx, Yalçın Kayan xx (Palmer dk. 67 xx), Tijanic xx (Emre Çolak dk. 89 ?), Hüsamettin Yener xx (Hasic dk. 46 xx), Mamah xx (Atanga dk. 89 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay
Teknik Direktör: Turgay Altay
Gol: Landel (dk. 86) (Boluspor)
Sarı kartlar: (Burak Asan) (Boluspor) (İsmail Köybaşı, Mamah, Mesut Emre Kesik) (Göztepe)