İkinci yarı hazırlıklarını Almanya'da oynadığı Leipzig maçıyla tamamlayan ve henüz forvet transferini yapamayan Galatasaray ikinci yarıya Boluspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçıyla başlıyor. Sarı-Kırmızılı takım son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile ilk maçta karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da devre arası kampı öncesi Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro dışı bırakılmıştı.

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ocak Salı günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.50'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Devre arası kamp döneminde iki hazırlık maçı yapan Galatasaray Eskişehirspor ile 3-3 ve Leipzig ile de 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Boluspor maçında bazı genç futbolculara da şans vermesi bekleniyor.

Bolu ligde son haftalarda kazanamıyor

Boluspor Türkiye Kupası'nda sırasıyla Payasspor, Şile Yıldızspor ve Van Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etmişti. Spor Toto 1. Lig'e çok iyi başlayan ancak daha sonra düşüşe geçen ve Boluspor ilk yarıyı 28 puanla yedinci sırada tamamladı.



