Boluspor - Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşıyor. İki takım arasında 15 Ocak’ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar görevden ayrıldı. İkinci yarıya Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray Boluspor'u ilk maçta deplasmanda yenerek avantajı sağlamak istiyor.

Mücadele başladı

Galatasaray, 39. dakikada Sinan Gümüş'ün yerde kaldığı pozisyonun VAR uyarısıyla incelenmesinin ardından 41. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Selçuk İnan Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Sarı Kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısı başladı.

Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan ve saat 19.45’te başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor.

Boluspor - Galatasaray 11'ler...

Boluspor: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak

Galatasaray:İsmail, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Yunus, Gökay, Muğdat

Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor’u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Terim’in cezası doluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.