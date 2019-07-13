Boluspor-Fenerbahçe maçı (CANLI)

Yeni transferleri ile taraftarları heyecanlandıran ve yeni sezonda oldukça iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın golleri ve önemli anlarını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Mücadele başladı

GOL | Mücadelenin 9. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Golü atan isim Victor Moses oldu. Abdülcebrail soldan son çizgiye inip ortaladı. Moses ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

POZİSYON KAÇTI | Fenerbahçe mücadelede başlangıcından itibaren baskılı oynunu sürdürdü. 20. dakikada geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da başarılı bir şekilde geçiren Ozan Tufan pozisyona giren isim oldu. Genç futbolcu karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkartma şansından yararlanamadı.

AZ FARKLA | Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde Tolgay’ın defansın ardına sarkan Alper’e pasında Bolu kalecisi Sabri Can topu ceza sahası dışında elle oynadı. Sabri Can’a sarı kart çıktı. Frikikten Mehmet Ekici’nin şutu direğin yanından az farkla auta gitti.

SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARTTI | 44. dakikada Abdülcebrail soldan ileri çıkıp ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Sabri Can kurtardı. Dönen topu Allahyar tamamladı. Bolu savunması kaleye giden topu çizgiden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısına Fenerbahçe oyuncu değişiklikleri ile başladı. Serdar, Moses, Tolgay, Ozan, Mehmet, Allahyar ve Berke oyundan çıkan isimler oldu. Yerlerine Jailson, Tolga Ciğerci, Yusuf Mert, Ferdi, Sadık, Barış ve Harun dahil oldu.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe: Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Allahyar Sayyadmanesh.

Boluspor: Sabri Can, Hayrullah Bilazer, Dimov, Burak Bekaroğlu, Mutlu, Umut Gündoğan, Burak Aslan, Erkan Süer, Yasin Dülger, Furkan Demir, Batuhan Altıntaş

Hakemler: Kadir Sağlam, Ali Etlikçi, Taygun Tasal, Gürel Uzuner

Fenerbahçe'de önemli isimler yok

Fenerbahçe'nin Boluspor maçında kadroda olmayan isimlerden bazıları: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Isla, Elif Elmas, Emre Belözoğlu, Dirar, Zajc, Garry Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi, Frey.

Taraftarlarda coşkulu karşılama

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19:00'da başlayan maç öncesinde sarı-lacivertli kafile stada ulaştı. Takımlarını karşılamak için stat girişinde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolculara tezahüratlarda bulundu.