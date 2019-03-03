Boluspor evinde galip

Spor Toto 1. Lig 24. hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında İstanbulspor’u 2-1 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Boluspor 4. dakikada Akabueze'nin gölüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 15. dakikada Cajic'in penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi. Boluspor, 27. dakikada Ümit Kurt'la öne geçti ve skoru tayin etti: 2-1.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Diarra, Sebaihi (Dk. 70 Vukadinovic), Akabueze, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Guido Koçer, Batuhan Altıntaş (Dk. 79 Mutlu Güler), Ümit Kurt, Mustafa Durak
İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Ali Aytemur, Onur Ural (Dk. 58 Halil İbrahim Sönmez), Görkem Güven (Dk. 88 Arif Morkaya), Bauque (Dk. 79 Perovic)