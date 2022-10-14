Boluspor-Denizlispor maç sonucu: 3-0

Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçında Boluspor, Denizlispor 'u ağırladı. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan ve Muhammet Ali Metoğlu'nun yönettiği 90 dakikada kazanan ev sahibi oldu.

40. dakikada Michel Landel, 61. dakikada Joel Ngandu ve 90+1. dakikada Ibrahima Balde'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan Sait Karafırtınalar yönetimindeki Boluspor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı, 15 puanla 3. sıraya yerleşti.

Bu sezon ligde galibiyeti olmayan, üst üste 3 maçtır kaybeden Mesut Bakkal'lı Denizlispor ise 2 puanla son sıradan kurtulamadı.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir (Dk.90+1 Posmac), Tugay Kaçar, Gökhan Karadeniz (Dk.76 Burak Asan), Landel, Ngandu (Dk.76 Arda Köksal), Bregu (Dk.83 Melih Okutan), Furkan Demir (Dk.83 Balde)

DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Leo, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk.81 Bekir Turaç Böke), Okan Derici, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu

GOLLER: Dk.40 Landel, Dk.61 Ngandu, Dk.90+1 Balde (Boluspor)

SARI KARTLAR: Ngandu (Boluspor) - Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)