Kırmızı-beyazlı ekip dış transferde ilk olarak Antalyaspor'un kalecisi Deniz Kök ile anlaştı. Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Antalyaspor'un genç file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Giray Bulak ile anlaşmalarının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Ekibimiz 150 takım izledi. Bu takımlardan bir tanesi de bugün anlaşacağımız Antalyaspor'un kalecisi 19 yaşındaki kardeşimiz Deniz Kök. Bütün umudumuz bu genç futbolcularımızı yavaş yavaş kadroya katmak. Boluspor ismiyle de Türk futboluna ileride iyi bir kaleci kazandırmak istiyoruz. Türk futboluna iyi bir kaleci kazandıracağız" diye konuştu.

Boluspor'da olmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Kök ise şunları söyledi:

"Boluspor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Boluspor'a ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Bana güvenen Bolusporlu yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Onların güvenini boşa çıkarmayacağım."

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)