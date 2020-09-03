Boluspor, Beypiliç ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor ile Beypiliç arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Tanrıkurulu’nun katılımıyla Atatürk Stadyumu’nda imza töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Özcan, Bolu halkı adına Beypiliç ailesine şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "Boluspor’un bu zor günlerinde verdiğiniz katkıyı Boluspor taraftarı ve Bolu halkımız hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Boluspor Başkanı Abat ise yıllardır özlenen bir birlikteliğin imzasını atmak için toplandıklarını dile getirdi.

Desteklerinden dolayı Beypiliç ailesine teşekkür eden Abat, "Boluspor’un maddi anlamda sıkıntıya düştüğü bu yıl bize can suyu olacak bir sponsorluk anlaşmasına imza atacağız. Bu yıl bize çok farklı bir şekilde destek verdiler. Bu sene farklı olacak. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız. Takımımız da yüzde 80-90 tamamlanmış durumda. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yaparak devam ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Beypiliç Boluspor" isim sponsorluğu sözleşmesine imzalar atıldı.