Boluspor ateşle oynuyor!

Boluspor, TFF 1. Lig’in 24. haftasında Ekol Hastaneleri Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla 18 puana ulaşan Kırmızı- Beyazlılar, tehlikeli bölgeden kurtulmayı başaramadı. Maç sonunda 15 haftadır kazanamayan ev sahibi ekibin taraftarları teknik direktör Osman Özköylü’nün istifasını istedi.
32 puana ulaşan Balıkesir iyice rahatladı. Maçın önemli anları ise şu şekildeydi: 17. dakikada Balıkesirspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Anıl Taşdemir’in ortasına yükselen Sezer Özmen’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
Kubilay da olmasa!
21’de Boluspor’un sağ kanattan gelişen atağında İsmail Konuk’un ortasında Kidric’in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çıkardı. 63’te Boluspor’un atağında Bilal Kısa’nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz’ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.