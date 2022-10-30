Boluspor-Adanaspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Boluspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tugay Kaçar’ın sert şutu kaleciden geri döndü.
59. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Landel’in şutu az farkla auta çıktı.
64. dakikada Bregu'nun kaleciyi geçip yaptığı vuruşta savunma topu filelerle buluşmadan kornere yolladı.
66. dakikada Boluspor’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Naby kafayla topu ağlara yolladı. 1-0
Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Akarsu xx, Hüseyin Aylak xx, Emir Eray Eyisoy xx
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xxx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx, Gökhan Karadeniz xx (Burak Asan dk. 85 ?), Landel xx (Eray Ataseven dk. 90+3 ?), Ngandu xxx (Arda Köksal dk. 85 ?), Bregu xx (Balde dk. 66 xx), Ozan Papaker xx (Melih Okutan dk. 66 xx)
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Ensar Bilir, Posmac, Erdem Can Polat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Adanaspor: Hasan Akınay xx, Hüseyin Öztürk xx, Evren Korkmaz xx (Ferhat Katipoğlu dk. 82 ?), Roche xx, Emre Kaplan xx, Bennasser xx, Hakan Yeşil xx, Hakkı Türker xx, Burak Çoban xx, Mehmet Sefa Etöz xx (Metehan Altunbaş dk. 65 xx), Jallow xx (Tetteh dk. 65 xx)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Miran Ağırbaş, Pedro, , Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu, Özcan Aydın
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Gol: (Naby dk. 66) (Boluspor)
Sarı kartlar: Tugay Kaçar (Boluspor), Emre Kaplan, Burak Çoban (Adanaspor)