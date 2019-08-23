Boluspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0-0

TFF 1'inci Lig 2'nci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

25'inci dakikada Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. Demirspor'un golü kaleci Sabri'ye faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

85'inci dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Shukulov çalım atıp şut çekti. Top müsait pozisyonda savunmaya çarptı.

90+4'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Gökhan Sazdağı'nın düzgün vuruşunu kaleci kornere çeldi.

FUTBOLCULAR SEREMONİYE SİYAH PANKART İLE ÇIKTILAR

Boluspor ve Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye eski eşi tarafından Kırıkkale'de öldürülen Emine Bulut'u anmak için siyah pankart ile çıktı. Futbolcular daha sonra başlama düdüğü öncesi sahaya dizildikten sonra Emine Bulut için 1 dakika saygı duruşunda bulundu. Bu sırada iki takımın taraftarları "Kadına uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahürat yaptı. Saygı duruşunun ardından hakemin düdüğü ile mücadele 1 dakika geç başladı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil Tunç

Boluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Bilal Kısa (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Seth, Dodo, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 79 Shukurov)

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore (Dk. 30 Aosman), Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz, Erdal Öztürk, Mehmet Uslu, Gladkyy (Dk. 46 Kosecki, Dk. 70 Volkan Şen)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 90 1 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 23 Gladkyy, Dk. 82 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)