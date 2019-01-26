Boluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Maçtan dakikalar
4. dakikada Umut Gündoğan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Guido Koçer’in sert şutu üstten auta çıktı.
11. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sokulan Mustafa Durak’ın sert şutu ağlara gitti. 1-0
17. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Guido Koçer’in kafa şutu kaleciden geri döndü. Dönen topu takip eden Özgür Can Özcan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
90. dakikada Guido Koçer'in ortasında topla buluşan Batuhan Altıntaş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0