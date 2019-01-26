Boluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 3-0 mağlup etti.

26 Ocak 2019, Cumartesi 15:35
- A +
Boluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Maçtan dakikalar 

4. dakikada Umut Gündoğan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Guido Koçer’in sert şutu üstten auta çıktı. 

11. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sokulan Mustafa Durak’ın sert şutu ağlara gitti. 1-0 

17. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Guido Koçer’in kafa şutu kaleciden geri döndü. Dönen topu takip eden Özgür Can Özcan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0 

90. dakikada Guido Koçer'in ortasında topla buluşan Batuhan Altıntaş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.