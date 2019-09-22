Ümraniyespor ile henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Boluspor’un mücadelesi müthiş bir kapışmaya sahne oldu. Karşılıklı ataklarla başlayan maçta konuk ekip, 35. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Rydell Poepon, takımını öne geçirdi: 0-1. Devrenin bitiminden önce ev sahibi ekip gol arayışlarını sürdürse de soyunma odasına geride girmekten kurtulamadı. Ancak karşılaşmanın geri kalan kısmı ise adeta tek kalede oynandı. Ev sahibi ekip sayısız fırsattan yararlanamadı. Bu süre içerisinde Boluspor’un kalecisi Hakan Canbazoğlu devleşirken, rakibine fırsat tanımadı.

Kılpayı kaçtı

Ancak tecrübeli eldiven, mücadelenin sonuna kadar direnemedi. Ümraniyespor’da Vasco Fernandes, 90+5’te takımı adına rakip fileleri havalandırırken, skoru eşitlemeyi başardı: 1-1. Giray Bulak’ın yerine göreve gelen yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetimindeki ilk maçta galibiyetten olan Boluspor oynadığı 5. karşılaşmada 2. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.