Boluspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

4. dakikada, Gökhan Karadeniz’in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kasongo’nun şutunda top az farkla auta gitti.
45+2. dakikada, Gökhan Karadeniz’in ceza sahası içine yaptığı ortada Kasongo’nun kafa şutunda top ağlara gitti. 1-0
57. dakikada, Lima’nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direkten oyuna alanına dönerken, seken top kaleci Selmani'de kaldı.
75. dakikada, Muhammed Bayır’ın topla birlikte ceza sahası içine giren Roshi’ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada, Gökhan Karadeniz’in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-0
90+1. dakikada, ceza sahası içine giren Barış Alıcı’nın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1
90+2. dakikada, Boluspor atağında Metehan Mert’in ceza sahası içinde elle müdahalesine hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada, Berk Yıldız’ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-1
İHA