1907 Fenerbahçe kadrosunda bu hafta için bir değişiklik göreceğiz. Takım koçu Turkinat0r’un kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Akademi Ligi’ndeki orta koridor oyuncusu Blue’nun yerine bu hafta her iki ligdeki karşılaşmalarda da Bolulu’yu orta koridorda göreceğiz. Blue sınavları nedeniyle bu hafta Akademi Ligi’nde yer alamayacak.

1907 Fenerbahçe ligin yedinci haftasında akademi tarafında Doğuş Üni Aurora ile oynadı. Corki ile oynayan Bolulu bu karşılaşmayı 3/0/6 ile tamamladı. Akademi tarafında bu hafta için bir karşılaşması daha kalan ekip, Bursaspor ile oynayacak. (Playerbros)