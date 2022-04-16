Bolu’da, 'adalet' ve 'satranç' bir araya geldi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Satranç Federasyonu Bolu İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. 4 farklı kategoride 150 çocuğun katıldığı turnuva Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın ilk hamlesiyle başladı.

Turnuvanın ilk hamlesini yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Bektaş, “Adalet ile satrancı bir araya getirmek istedik. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak federasyonla böyle bir turnuva organize ettik. 2 gün sürecek turnuva sonunda da dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller takdim edilecek. Satrancı bir oyundan ziyade spor gibi değerlendirmek lazım. Gerçekten çocukları, gençleri ya da her yaş grubundaki kişiyi kötü alışkanlıklardan koruyan bir spor. Dolayısıyla bunun desteklenmesi lazım” dedi.

Toplam 6 tur üzerinden oynanacak ve 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ile açık kategori olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen turnuva, yarın yapılacak müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erecek.

İHA