Bolu Belediyespor-VakıfBank maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor, VakıfBank'ı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan VakıfBank ilk seti 25-7'lik skorla önde tamamladı. 2. sette de üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-20'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 3. setinde ise Bolu Belediyespor oyuna ortak olarak 27-25'lik üstünlükle skoru 2-1 yaptı. 4. sette oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-17'lik skorla alarak maçı 3-1'lik galibiyetle noktaladı.

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

BOLU BELEDİYESPOR: Ece, İdil Naz, Dilara, Havlickova, Özlem, Olena, Çağla, Rubn, Calderon, Ceren, Dilara, Burcu, Elif

VAKIFBANK: Buket, Cansu, Tuğba, Ayça, Kübra, Chiaka, Ayse, Selin, Braga, İsabelle, Karmen, Meryem, Bartsch, Aylin, Derya, Zehra

SETLER: 7-25, 20-25, 27-25, 17-25

SÜRE: 99 dakika (18, 27, 32, 22)