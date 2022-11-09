Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray HDI Sigorta ilk seti 25-19'luk skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, seti 25-15'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 3'üncü setinde Bolu Belediyespor istekli bir oyun sergileyip seti 25-21 önde tamamladı ve karşılaşmada durum 2-1'e geldi. Son sette yeniden oyuna ağırlığını koyan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazanmayı başardı.

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka

BOLU BELEDİYESPOR: Hande, Hilal, Nadia, Dixon, Ceren, Anisovaa, Elif, Gizem, Buket, Elisa, Kübra, Seher, Selin, Ece

GALATASARAY HDI SİGORTA: Ayçin, Gamze, İlkin, Popovic, Katherine, Anthi, Gizem, Fulden, Karmen, Sude, Fatma, Eda, Bihter, Özge, Beren, İremnur,

SETLER: 19-25, 15-25, 25-21, 18-25

SÜRE: 113 dakika (23, 28, 37, 25)