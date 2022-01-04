Bologna sahasında formda Inter ile karşılaşacak

Bologna, Perşembe günü sahasında Serie A'da 11 maçta yenilgi almayan formda Inter ile karşılaşacak.

Inter, son lig maçında evinde Torino'yu 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 11'e çıkardı (9G 2B) ve Milan'ın dört puan önünde lider durumda yer alıyor.

Bologna 27 puanla 10. sırada, 27 gol atıp 31 gol yedi. Oynayacağı 19 maçla, Konferans Ligi Eleme grubunda yer almak için Roma'yı beş puanla altıncı sırada takip ediyor. Sassuolo'ya karşı oynadığı son Serie A maçını 3-0 kazanarak üç maçlık bir mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Martinez, Inter için önde gelen hücum tehdidi oldu ve attığı 11 golle gol krallığında 4. sırada.

Marko Arnautovic ve Musa Barrow, bu sezon Bologna'ya dikkat çekti. Arnautovic altı golle takımın en skorer ismi olurken Barrow 5 golle katkı sağladı.

Bologna, Serie A'da Inter'e karşı evinde oynadığı son 15 maçın hiçbirini kazanamadı. Bu seride 12 yenilgi 3 beraberlik aldı. Gol yemediği tek maç Ağustos 2010'da 0-0 berabere kaldı.

Inter forması giyen Denzel Dumfries, bu sezon Serie A'da ortalama 164 dakikada gol katkısı yaparken, en az 400 dakika oynayarak defans oyuncuları arasındaki en iyi orana sahip.

Oran Analizi

Bologna için 1.5 alt oranı 3.5 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Inter için 1.5 üst oranı 1.14 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Inter için rakiplerine ikinci yarı 4.3 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kaybetmedi.



