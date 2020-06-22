Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Bologna'ya konuk oluyor. 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Merih Demiral'lı Juventus kazanıp yoluna doludizgin devam etmek istiyor. 34 puanla 10. basamakta yer alan Bologna ise sürpriz peşinde. Sakatlıktan çıkan Merih, maç kadrosunda yer almıyor. TSİ 22.45'te başlayan ve Renato Dall Ara'da oynanan mücadeleyi Gianluca Rocchi yönetiyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Bologna - Juventus ilk 11'ler:

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo