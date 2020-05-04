Bologna, Gary Medel için 5 milyon Euro istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın formasını giyen Beşiktaş'ın eski oyuncularından Gary Medel, futbol kariyerini İtalya'da sürdürecek gibi duruyor.

İtalya'da mutlu olduğunu dile getirmesine rağmen zaman vermese de ülkesine veya Güney Amerika'ya dönebileceğini belirten Medel'i kulübü bırakmıyor.

Football News 24'e göre takımın oyun sisteminde büyük önem taşıyan Şilili oyuncunun ismi birçok takımla geçiyordu.

Son olarak eski takımlarından Boca Juniors'ın istediği belirtilen Medel için Bologna, 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. 32 yaşındaki oyuncunun sadece bu bonservis bedeli tutarında bir teklifle takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Medel, geçtiğimiz yaz 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olmuştu.







