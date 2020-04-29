Bollywood’un yıldızı Irrfan Khan 53 yaşında hayatını kaybetti

Slumdog Millionaire, Pi'nin Hayatı ve Jurassic World gibi filmleriyle tanınan Hint oyuncu Irrfan Khan, kanserle verdiği savaşı kaybetti. Hem Bollywood hem de Batı sinemasında başarılı işlere imza atan 53 yaşındaki Khan, kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ve yoğun bakıma alındığı Mumbai'deki Kokilaben Hastanesi'nde son nefesini verdi.

Mart 2018'de kendisine nadir görülen bir kanser türü olan nöroendokrin tümör teşhisi konduğunu açıklayan Khan, kapsamlı bir tedaviden sonra son filmi Angrezi Medium'u çekebilecek kadar iyileşmişti.

Sadece Irrfan olarak da bilinen ünlü oyuncu, ağırlıklı olarak Hint sinemasındaki çalışmalarıyla tanınsa da İngiliz filmleri ve Hollywood'daki çalışmaları ile de tanınıyor.











