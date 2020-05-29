Tüm dünya Corona virüs salgınının etkilerini yaşarken, Avrupa'da azalan etkiler son dönemde Güney Amerika'da artmaya başladı. Özellikle Brezilya başbakanı Bolsonaro'nun önlem almadan ülkeyi yönetmesi tepki çekerken, kahreden bir ölüm silsilesi habri ise Bolivya'dan geldi.

Babası, amcası ve sonra kendisi...

İkinci Lig takımı University of Trinidad'ın oyuncusu olan Roman Guzman, Corona virüsle olan savaşını kazanamadı ve 25 yaşında vefat etti.

Ailes kısa süre önce de Guzman'ın babası ve amcasını da yine Coronavirüs sebepli kaybetmişti.

3 isim de Bolivya'da en çok Coronavirüs görünen bölgelerden olan Beni'de yaşıyordu.



