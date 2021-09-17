Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2021-2022 sezonu katılım başvuruları sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; BAL'da oynama hakkı olan 278 takımdan 263'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 14'ü geçen sezon TFF 3'üncü Lig'den düşen takımlardan oluşurken, 249’u geçen sezon BAL'da oynama hakkı olan takımlardan oluşuyor.

BAL takımlarının yeni sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statünün yayınlanması, gruplandırma ve fikstür çekiminin yapılmasının ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurullarının onayı doğrultusunda 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde müsabakalar başlayacak.