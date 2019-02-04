Talasgücü Belediyespor, kendi evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Kapadokya Göremespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skor ile Talasgücü Belediyespor 22 puana yükselirken, Kapadokya Göremespor puanını 21'e çıkardı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha

Hakemler: Burak Doğru xx, Ömer İşcan xxx, Emrah Selim Göl xxx

Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül

Talasgücü Belediyespor: Umut Tepe xx, Ali Yılmaz xx, Göksel Arsoy xxx, Recep Daylak xx, Burak Öztürk xx, Sedat Altay xx(Dk.59 Yakup Yazgan xx), Süleyman Öztürk xxx(Dk.50 Furkan Özdemir xx), Okan Yenidünya xxx, Ertuğrul Yalman xx, Mustafa Kartal xx, Yusuf Eser xx(Dk.84 Mustafa Erkoç xx)

Kapadokya Göremespor: Furkan Güzel xxx, Cüneyt Turgut xx, İsmail Salman xx, Beytullah Çamurlu xx, Hakan Akyol xx(Dk.20 Burak Murat xx), Nicholas Ofori xx, Emre Özden xxx(Dk.90+1 Volkan Çetinkaya ?), Mehmet Becerir xx, Serhat Akyün xx, Yusuf Menekşe xx(Dk.80 Ali Çiner xx), Selim Öztürk xx

Goller: Dk.72 Göksel Arsoy (Talasgücü), Dk.24 Emre Özden (Kapadokya Göreme).