Bölgenin en büyük oyun fuarı GameX, 19 Mayıs’ta İstanbul’da başlıyor

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX, 19-22 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Her yıl 100 binin üzerinde oyunseverin katıldığı GameX’e bu yıl 19 Mayıs 2022 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da 100 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Pandemi sonrasında Türkiye’de ilk

Pandemi dolayısıyla 2 yıldır ara verilen GameX’in 16. yılında oyunsever gençler, markalar, basın mensupları ve sektör paydaşları bir araya gelecek. Bölgenin en büyük cosplay yarışmasının ve turnuvaların gerçekleşeceği GameX’te ziyaretçiler hem büyük ödül için yarışacak hem de birbirinden renkli görüntülere tanık olacak.

Oyun sektörüne yatırım yapan marka sayısı artıyor

GameX 2022’nin katılımcıları arasında PUBG Mobile’ın yapımcısı dünya devi Tencent Games, GameOn ve Tivibu markalarıyla Türk Telekom, finansal çözümler sunan Papara, oyun içi satışlar yapan Oyunfor, blockchain teknolojileri geliştiren Funverse Games, Monster Energy, Arma Computer, Hawk Chair, Almila Oyuncu Odası, Hado ve daha birçok marka bulunuyor.

Game Factory partnerliğinde organize edilen GameX’in iş geliştirme (B2B) alanında ise Google, analitik çözümler sunan Adjust ve oyun sektöründe insan kaynağı hizmeti sağlayan Zindhu HR gibi markalar sponsor olarak yer alıyor. Ayrıca yurt dışından birçok konuşmacının katılacağı GameX iş geliştirme (B2B) alanındaki 3 günlük konferans programında; Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) de sektörün geleceğiyle ilgili bir panel düzenleyecek.

Herkes için eğlence

21 Mayıs Cumartesi günü PUBG Mobile standında Aleyna Tilki konserinin gerçekleşeceği GameX 2022’de oyun etkinliklerinin yanı sıra ödüllü turnuvalar, cosplay yarışmaları, konserler ve çok daha fazlası olacak. Ayrıca 500 bin TL ödüllü Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası PUBG Mobile Yükselen Yıldızlar’ın finali de GameX 2022’de düzenlenecek.

Bilet satışları devam ediyor

19-20-21-22 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX 2022’nin biletleri satışa çıktı. GameX 2022 ile ilgili daha fazla bilgi almak için gamex.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.