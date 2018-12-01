Bold Pilot’un filminde gözyaşları sel oldu

#şşşboldpilotgeliyor hashtag'iyle twitter'da şimdiden fenomen haline gelen ve 7 Aralık Cuma günü vizyona girecek olan Bizim İçin "ŞAMPİYON" filminin ön gösterimi dün akşam Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da iki kez gerçekleştirildi.

Salonu tıklım tıklım dolduran davetliler özellikle Farah Zeynep Abdullah başta olmak üzere Fikret Kuşkan ve Ekin Koç'un müthiş oyunculuklarıyla alkış ve göz yaşlarını tutamadı.

1996 yılında Gazi Koşusu'nu halen kırılamayan 2.26.22'lik 2400 metre çim pist rekoruyla kıran efsane at Bold Pilot ile jokeyi Halis Karataş, atın sahibi TJK eski Başkanı merhum Özdemir Atman ile kızı ve aynı zamanda Halis Karataş'ın eşi merhume Begüm Atman Karataş'ın duygu dolu hikayesinin anlatıldığı film su gibi akıp giderken, eserin bitişinde göz yaşları ve alkışlar adeta sel oldu.

5 Aralık Çarşamba günü Zorlu PSM'de galası gerçekleştirilecek film için Türk Atçılığı ve Türk Sineması şimdiden dev bir eser kazandı demek mümkün. Emeği geçenlere Fanatik Hipodrom ekibi olarak tebrik ve teşekkür ederiz.

Cem BOŞGELMEZ