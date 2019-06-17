Yeni sezonda hem süper lig’de hem de ueFa avrupa ligi’nde önemli başarılar hedefleyen siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör abdullah avcı’nın isteği doğrultusunda takımın kanat hattını güçlendirmek için düğmeye basan yönetim, son olarak önceki dönemlerde de kulübün gündemine gelen Yannick Bolasie’yi hedefleri arasına eklemişti. Geçen sezonu Belçika ligi ekibi anderlecht’te kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki yıldız için kulüpler bazında resmi temasların da sıklaştığı bildirildi.

Skorer kimliği ön planda

Bu sezon mali olarak küçülmeye giden ve transferde maliyeti düşük isimlerin peşinde bulunan siyah- Beyazlılar, Bolasie’yi kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. ingiltere Premier lig ekibi everton’ın da yeni dönem öncesinde kiralık olarak göndermek istediği Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı yıldız için temasların kiralama üzerinden yapıldığı öğrenildi. Geçen sezonun ilk yarısında ingiliz ekibi aston villa’da forma giyen ve 21 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Bolasie, dönemin ikinci bölümünü de anderlecht’te geçirmişti. Yıldız isim, bu takımda da 17 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 6 kez sarsarak skorer kimliğini ön plana çıkarmıştı.