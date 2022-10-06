Olimpiyatta kadın boksundaki tarihi başarı sonrası, 2022 sezonu yoğun geçti. Ülkemizde yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türk rüzgarı eserken altyapılarda da U22 ve gençler Avrupa Şampiyonaları'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz madalyaları topladı. İşte onlardan biri de İtalya'daki Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'ydı. 25 sporcuyla yer aldığımız turnuvada Ay-Yıldızlı ekibimiz 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Finalde İsrailli rakibini yendi

Kadın boksörlerimiz 3 finalden birini şampiyonluğa çeviremese de 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 7 madalyaya imzasını attı. 46kg'da Rabia Eylül Duman finalde Yunanlı rakibi Anna Maria Trifylii'ye, 63kg'da Esmail Hüsna Babat, Hırvat rakibi Mariela Steko'ya ve 80kg'da Zeliha Özdemir, Polak rakibi Amelia Kostrzewa'ya yenilerek 2.'lik kürsüsüne çıktı. Hümeyra Balta (50kg), Pınar Benek (54kg), Tusem Eylül Önem (75kg) ve Yonca Gül Yılmaz (70kg) bronz elde etti. Erkeklerde artı 80kg'da ringe çıkan Taha Turgut Tarhan, finalde İsrailli rakibi Ariel Prilutsky'ı mağlup ederek şampiyonadaki tek altın madalyamızı aldı. Erkeklerde ayırca Refik Kartal (54kg) ile Mustafa Ömer Şahin (63kg) Avrupa 3.'lüğü kazandı.