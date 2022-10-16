Boksta Gizem Öner, olimpiyat şampiyonuna kaybetti

2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 2. gününde, 1 boksörümüz ringe çıktı. 60 kilodaki Gizem Özer, çeyrek finale çıkma maçında son olimpiyat İrandalı rakibi Kellie Harrington'la karşılaştı. Milli sporcumuz güçlü rakibi karşısında elinden geleni yapsa da ringden mağlup ayrılarak şampiyonaya veda etti.
Şampiyonada bugün 54, 63, 70 ve 75kg'da maçlar oynanacak. 54kg'da Hatice Akbaş ilk turda elenmişti. 70kg'da sporcumuz yer almazken, 75kg'daki gençler dünya şampiyonu Büşra Işıldar ilk maçını 'bay' geçecek. 63kg'da ise dünya 3.'sü Sema Çalışkan 1. tur maçında, son dünya şampiyonu İrlandalı Amy Sara Boadhurst'la karşılaşacak.