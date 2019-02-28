Boksta Eyüp Gözgeç yeniden başkan

Türkiye Boks Federasyonu’nun Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Eyüp Gözgeç yeniden başkan seçildi.

Eyüp Gözgeç’in belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesi sonrasında federasyon olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Başkent Öğretmenevi’nde yapılan genel kurulda Eyüp Gözgeç ve Suat Hekimoğlu başkanlık için yarıştı.

Divan başkanlığını Hasan Kartal’ın yaptığı genel kurulda, 264 oy kullanıldı. 5 oy geçersiz sayılırken, 159 oy alan Eyüp Gözgeç, yeniden başkanlığa getirildi. Diğer aday Suat Hekimoğlu ise 100 oyda kaldı.