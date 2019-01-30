Boksta birlik zamanı

Boks sporunu eski parlak günlerine döndürmek için federasyon başkanlığına aday olduğunu açıklayan Mehmet Rıza Güleren, dağılan camiayı toparlama sözü verdi.

Çok sayıda kulüp başkanı ve antrenörün katıldığı toplantıda vaatlerini açıklayan, Güleren, “Türk Boksu için bir aradayız. Bu sporun mutfağından gelen ve sorunları bilen bir insanım. Boksun tüm paydaşları ile birlikte sırt sırta verirsek iyi işler başarırız. Torpil ve kayırma ile bir yerlere gelemeyiz. Mevcut durumdan herkes şikayetçi. Kısaca Türk Boksu uçuruma yuvarlanmış vaziyette. Bunun için elimi taşın altına soktum” dedi.

Yabancılar yerine Türkler...

Baltalimanı Polisevi’ndeki toplantıda söz alan antrenörler ve başkanlar da boksun 2008’den bu yana dibe vurduğuna dikkat çekti.

Milli takım ve teknik kurullardaki adam kayırmaların ayyuka çıktığının altı çizilirken, seçilmesi halinde Güleren ve yönetiminden adil bir yönetim sergilemesini, yabancılar yerine altyapıdan gelecek yetenekli Türk sporculara destek vermesini istediler.