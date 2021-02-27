Hem amatör ya da profesyonel boksör de hem de gündelik yaşamda boksör kırığı meydana gelebilmektedir. Ciddi bir risk faktörü oluşturması ile beraber iyileşme süreci de uzman doktor kontrolü altında ele alınabilmektedir. El bölgesindeki eklem kısımlarında meydana gelen boksör kırığı, darbe ile beraber oluşan basınç üzerinden ortaya çıkar. Birçok farklı nedeni olması ile beraber belirtileri yer alır. Bu belirtileri takip etmek suretiyle uzman doktora başvurarak, gerekli tetkik ve teşhis üzerinden tedavi yöntemleri ile alınabilmektedir.

Boksör kırığı nedir?

Boksör kırığı beşinci metakarp (tarak kemiği) bölgesinde meydana gelen kırığa verilen isimdir. Beşinci parmak ile beraber eklemin oluştuğu bölgenin yakın noktasında meydana gelen kırık olarak da ifade etmek mümkün. Genel olarak sert bir cisme yumruk atılması ile beraber meydana gelen sorunlardan biridir. Bu sebepten dolayı boksör kırığı olarak bilinmekte ve beş parmağın eklem kısmında meydana gelmesine neden olmaktadır. Kırığı tedavisi ise bölgede oluşan ağrının şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Boksör kırığı belirtileri nelerdir?

Boksör kırığı üzerinden meydana gelen belirtiler diğer birçok farklı kırıkta da olduğu gibi aynı etkiyi ortaya çıkarmaktadır. Genel olarak söz konusu boksör kırığı belirtilerini şu şekilde ele almak mümkün;

- Travmanın hemen ardından beşinci metakarpın olduğu bölgede şişlik

- Beşinci tarak kemiği ile beraber çevresinde oluşan ağrı

- Parmak hareket ettirirken meydana gelen ağrı

- Kırık bölgesinde oluşan aşırı hassasiyet

- Eşyaları ya da farklı kesimleri kavramada zorluk

- El bölgesinde meydana gelen ağrıların yanı sıra oluşan morluklar

- Elde karıncalanma, soğuma ve uyuşma hissi

Yukarıda verilen belirtiler tarak yemeği ile beraber beşinci parmak bölgesindeki eklem kısmında yaşanabilmektedir. Aynı zamanda bölgenin yakın kısmında da ortaya çıkan sorunlar olarak da değerlendirilebilir.

Boksör kırığının tedavi yöntemleri nelerdir?

Boks kırığının tedavisi için durum kırık bölgesinde meydana gelen ciddiye de bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda genel olarak atel ya da alçı yöntemi kullanılır. Fakat eklem bölgesinde daha ciddi durumlar söz konusu olduğu zaman ise, genel olarak ameliyat ele alınır. Böyle bir kararın ardından mutlaka uzman bir doktor kontrolü altında Tedavinin yapılması çok önemlidir. Zira hayati önem taşıyan el fonksiyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmak mümkün. Bu doğrultuda görüntüleme yöntemi ile fizik tedavi kapsamında ele alınan tehdit neticesinde, tedavi için plan ortaya çıkarılır. Buna bağlı olarak ya da alçı ile beraber ciddi durumlarda ameliyat söz konusu olur.

Boksör kırığı kaç gün alçıda kalmalıdır?

Genel olarak ciddi metakarp kırıkları söz konusu olduğunda ve durum azaltıldığı zaman, alçı uygulaması ele alınır. Yani diğer bir deyişle daha hafif kırıklar söz konusu olduğunda alçı uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda uygulanan alçı yine beraber el bölgesi hareketsiz hale getirilir. Böylece kırılmış olan kemik yapısının kendi kendine geçmesi için belli bir zaman aralığı bırakılır. Bu aralık ise genel olarak 3 ya da 4 hafta kadar sürer. Bu zaman zarfında uzman doktor kontrolünde eğer kırık geçmiş ise alçı çıkarılır.

Boksör kırığı için atel uygulaması

Boksör kırığı için tedavi konusunda en önemli husus bölgeyi hareketsiz hale getirmektir. Bunun sağlanması için ise ameliyatın dışında en önemli uygulama atel olarak öne çıkıyor. Özellikle ameliyatın hemen öncesi meydana gelen ağır boksör kırıkları söz konusu olduğu zaman, atel uygulaması önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda özellikle basit kırıklar ile beraber biraz daha ağır kırıklar söz konusu olduğu zaman, alçı uygulamasına göre atel daha etkili yöntemler arasında gelir. Aynı şekilde 3 ya da 4 hafta içerisinde bu uygulama çözüm sağlamaktadır.

Boksör kırığı için ameliyat

Ciddi boksör kırığı söz konusu olduğu zaman, tedavi uygulaması arasında en önemli durum ameliyattır. Beşinci metakarp üzerinde meydana gelen kırıklarda uzman doktor kontrolü altında ameliyat gerçekleştirilir. Bu durum genel olarak atel uygulaması ile beraber alçı uygulamasının işe yaramayacağı dönemlerde söz konusudur. Özellikle ekleme açılan kırıklar ile beraber parçalı kırıklarda mutlaka cerrahi müdahale yapılması gerekir. Bu doğrultuda yapılacak olan cerrahi operasyon ile beraber 8 veya 10 hafta içerisinde kırık iyileşir.