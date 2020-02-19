İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de boksör olan dedesinin hikayelerini dinleyerek büyüyen ve küçük yaşlarda kick boks sporuna başlayan lise 11. sınıf öğrencisi Zeynep Demir, Antalya'da düzenlenen turnuvalarda Türkiye birincisi olarak, ailenin ve kentin gurur kaynağı oldu. Genç sporcu, hedefinin Dünya Şampiyonu olup kürsüde Türk bayrağını gururla dalgalandırarak, Türk'ün gücünü göstermek istediğini söyledi.

Osmaniye Merkeze bağlı Sarpınağzı Köyünde oturan Zeynep Demir (17), küçük yaşlarda anneannesinden hiç görmediği ve trafik kazasında yaşamını kaybeden boksör dedesinin hikayelerini dinlemeye başladı. Bir gün dedesinin kazandığı madalyayı görerek boks sporuna başlamayı isteyen Demir, 7 yaşında kick boks kursuna yazıldı. Babası Hacı Demi'in karate sporuyla, dayısının ise yine boks ile ilgilendiğini dile getiren Zeynep Demir, "Dedem, dayım ve babamın sporcu olmaları beni kick boks sporuna yönlendirdi. Bu sporu severek yapıyorum ve bugüne kadar yurt genelinde düzenlenen turnuvalarda çeşitli derecelerim oldu. En son Antalya'nın Manavgat ilçesinde ki Türkiye Liseler Arası Kick Boks Şampiyonasında Türkiye 1.si oldum. Hedeflerimden birincisi doktor olup insanlara yardım etmek, ikincisi ise Dünya Şampiyonu olup kürsüde Türk bayrağını gururla dalgalandırarak, Türk'ün gücünü göstermektir." dedi.

Zeynep Demir, ayrıca bu başarıları elde etmesinde, üzerinde büyük katkı ve emekleri olan Milli kick boks antrenörü Kenan Karık'a teşekkür etti.



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