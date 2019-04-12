Boks Milli Takımı Sırbistan'da
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 57'nci Uluslararası Belgrad Winner Turnuvasına katılacak olan Erkek Boks Milli Takımı, Sırbistan Boks Federasyonu'nun davetlisi olarak Belgrad'da kampa girdi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 57'nci Uluslararası Belgrad Winner Turnuvasına katılacak olan Erkek Boks Milli Takımı, Sırbistan Boks Federasyonu'nun davetlisi olarak Belgrad'da kampa girdi.
Şampiyona öncesi düzenlenen ortak kampta Türkiye, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya Erkek Boks Milli Takımları yer alıyor.
BÜYÜKELÇİ TANJU BİLGİÇ MİLLİLERİN YANINDA
Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Sırbistan Ateşesi Cemil Cem Aydın, Belgrad'da kampta bulunan millileri ziyaret ederek turnuva hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.
57.'inci Uluslararası Belgrad Winner Turnuvasına katılacak boks milli takımında şu sporcular yer alıyor:
49 kiloda Enes Parmaksız,
56 kiloda Ali İhsan Alagaş
60 kiloda Hakan Doğan
64 kiloda Tuğrulhan Erdemir
69 kiloda Serhat Güler
75 kiloda Birol Aygün
81 kiloda Bayram Malkan
91 kiloda ise Berat Acar