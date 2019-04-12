Boks Milli Takımı Sırbistan'da

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 57'nci Uluslararası Belgrad Winner Turnuvasına katılacak olan Erkek Boks Milli Takımı, Sırbistan Boks Federasyonu'nun davetlisi olarak Belgrad'da kampa girdi.

12 Nisan 2019, Cuma 11:19
- A +
Boks Milli Takımı Sırbistan'da

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 57'nci Uluslararası Belgrad Winner Turnuvasına katılacak olan Erkek Boks Milli Takımı, Sırbistan Boks Federasyonu'nun davetlisi olarak Belgrad'da kampa girdi. 

Şampiyona öncesi düzenlenen ortak kampta Türkiye, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya Erkek Boks Milli Takımları yer alıyor.

BÜYÜKELÇİ TANJU BİLGİÇ MİLLİLERİN YANINDA

Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Sırbistan Ateşesi Cemil Cem Aydın, Belgrad'da kampta bulunan millileri ziyaret ederek turnuva hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

57.'inci Uluslararası Belgrad Winner Turnuvasına katılacak boks milli takımında şu sporcular yer alıyor:

49 kiloda Enes Parmaksız,

56 kiloda Ali İhsan Alagaş 

60 kiloda Hakan Doğan 

64 kiloda Tuğrulhan Erdemir 

69 kiloda Serhat Güler 

75 kiloda Birol Aygün 

81 kiloda Bayram Malkan 

91 kiloda ise Berat Acar 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.