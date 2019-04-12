Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 57'nci Uluslararası Belgrad Winner Turnuvasına katılacak olan Erkek Boks Milli Takımı, Sırbistan Boks Federasyonu'nun davetlisi olarak Belgrad'da kampa girdi.

Şampiyona öncesi düzenlenen ortak kampta Türkiye, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya Erkek Boks Milli Takımları yer alıyor.

BÜYÜKELÇİ TANJU BİLGİÇ MİLLİLERİN YANINDA

Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Sırbistan Ateşesi Cemil Cem Aydın, Belgrad'da kampta bulunan millileri ziyaret ederek turnuva hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

57.'inci Uluslararası Belgrad Winner Turnuvasına katılacak boks milli takımında şu sporcular yer alıyor:

49 kiloda Enes Parmaksız,

56 kiloda Ali İhsan Alagaş

60 kiloda Hakan Doğan

64 kiloda Tuğrulhan Erdemir

69 kiloda Serhat Güler

75 kiloda Birol Aygün

81 kiloda Bayram Malkan

91 kiloda ise Berat Acar