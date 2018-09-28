Bogdan Stancu Türkiye kariyerinin en kötü döneminde

Bursaspor'da Bogdan Stancu, bir türlü istenen performansı sergileyemezken Türkiye kariyerindeki en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Bursaspor’da Rumen forvet Bogdan Stancu hayal kırıklığı yaratıyor. Uzun süredir Türkiye’de forma giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon henüz gole katkı veremezken aynı zamanda Türkiye kariyerindeki en kötü dönemini de yeşil-beyazlılarda geçiriyor. Bursaspor formasıyla 49 maça çıkan Stancu, yalnızca 8 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist yapabildi. Bu sezon 265 dakika süre alan ancak 4 şutunda yalnızca 1 isabet sağlayan Rumen forvet, son olarak Bursaspor’un Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelede ise süre alamadı.

EN KÖTÜ PERFORMANSLARINDAN BİRİSİ

Bogdan Stancu’nun Türkiye’deki kariyerine bakıldığında ise daha önceki takımlarında sergilediği performansı Bursaspor’a yansıtmakta zorlandığı görülüyor. Gençlerbirliği’nde 95 maça çıkan Stancu burada 35 gol ve 13 asist ile 48 gole katkı sağladı. Orduspor’da ise 65 maçta oynayan Rumen oyuncu, 21 gol ve 6 asist ile 27 gole katkı verdi. Bursaspor dışında Galatasaray’da da beklenen performansı gösteremeyen Rumen oyuncu, sarı-kırmızılılar ile çıktığı 16 maçta 3 gol ve 2 asist ile sadece 5 gole katkı verebildi.

Özellikle yeni transfer Diafra Sakho’nun da formda görüntüsünün ardından gözden düşen Bogdan Stancu, son golünü Kardemir Karabükspor deplasmanında geçen sezon kaydederken forma giydiği 5 maçtır da gole hasret kaldı.

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)