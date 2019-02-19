Bogdan Stancu şampiyonluk sözü verdi

Son Elazığspor mücadelesinde duble yapıp Başkent ekibine galibiyeti getiren Stancu, bundan sonraki süreç için de iddialı açıklamalar yaptı. 31 yaşındaki yıldız, “Belki Süper Lig’de kalabilirdim ancak ben Gençlerbirliği ile Süper Lig’e çıkmayı tercih ettim. Buraya bir hedef için geldim, o da şampiyonluk. Gençlerbirliği hak ettiği yerde olmalı” ifadelerini kullandı.

Sözeri de rahatladı

Elazığspor galibiyetiyle beraber Gençlerbirliği’nde teknik direktör Erkan Söze ri de rahat bir nefes al dı. İkinci yarıya 4’ te 0 yaparak başlayan, önce zirveyi sonra ikinciliği kaptıran Kırmızı-Siyahlılar’da Sözeri topun ağzındaydı. Kazanılan son galibiyetin ardından Osmanlıspor ile Gençlerbi rliği’nin (44) puanları eşitlendi.