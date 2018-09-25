Geçtiğimiz günlerde sol dizinden ameliyat olacağı duyurulan Bogdan Bogdanovic‘in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı ve başarılı oyuncunun dört ila altı hafta perkelerden uzak kalacağı aktarıldı.

Bogdanovic, Sırbistan Milli Takımı ile Dünya Kupası eleme maçında sakatlanmıştı.

Bu netice ile birlikte Bogdan Bogdanovic, sezon öncesi hazırlık kampının önemli bir bölümünü de kaçıracak.

Geride bıraktığımız sezonda ilk NBA deneyimini yaşayan Bogdan Bogdanovic, 78 maça çıkıp ortalama 27.9 dakika parkede kalarak yüzde 39 üçlük isabetiyle 11.8 sayı, 2.9 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

(Trendbasket)