Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden L’Equipe, Galatasaray-PSG karşılaşması öncesinde Sarı-Kırmızılılar’ın teknik direktörü Fatih Terim’i ele alan bir yazı yayımladı. ‘Boğaz’ın imparatoru’ başlıklı yazıda tecrübeli hocadan övgü dolu sözlerle bahsedildi. İşte L’Equipe’in o yazısı:.

‘Sürekli cezayla karşılaşıyor’

“Türk Milli Takımı’nın eski oyuncusu ve teknik direktörü Fatih Terim, ateşli karakterinin yanı sıra başarılarıyla da tanınan ve saygı gören bir isim. Fatih Terim, karşısında yeniden yedek kulübesindeki yerini alacak. Kendisi son dönemlerde kulübede bulunamıyor. Cim Bom’un ikonu, cumartesi günü de Fenerbahçe’ye karşı cezalıydı. Ancak bu, cebinde hakaret taşımayan bir kişinin sürekli karşılaştığı bir sorun.”

‘7 maç men aldı’

“Zira Kasım 2018’de oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe derbisi sonrasında da hakaretlerin havada uçuştuğu bir kavga nedeniyle 7 maç ceza almıştı. Bazıları onun haksızlığa gelemediğini, bazılarıysa büyük bir egosunun olduğunu söyleyecek. Gerçek olansa kendisinin lokal olarak bir efsane olduğudur.”

‘Sonunda hep o kazanır’

Dursun Özbek’in başkanlığı döneminde Sarı-Kırmızılılar’da Sportif Direktör olarak görev yapan Cenk Ergün de, L’Equipe Gazetesi’ne, Fatih Terim’i anlattı. Deneyimli hocanın, Türkiye’nin en ünlü sportif figürü olduğunu belirten Ergün, “Ülkemizde çok övülür ve kendisine karşı hiç eleştiri olmaz. Sonunda kazanan da hep O olur. Terim, Galatasaray’ı ve vatanını kanında taşıdığı için Şampiyonlar Ligi’nin önemini biliyor” dedi.

Yunus Dilber