Boğaziçi’nde kulaçlar 21 Temmuz’d aatılacak

52 ülkeden katılımın gerçekleşeceği yarışta 2 bin 400 sporcu, Kanlıca’dan başlayıp, Kuruçeşme’de tamamlanacak 6,5 kilometrelik parkuru en hızlı tamamlayarak, Kıtalararası Yüzücü unvanını almaya çalışacak. Yabancı yüzücüler için oluşturulan bin 200 kişilik kontenjan 28 dakikada dolarken, bu yıl Rusya, Ukrayna, Büyük Britanya gibi ülkelerin yanı sıra Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den de yüzücülerin katılması bekleniyor.