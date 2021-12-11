Boğaziçililer yılın spor insanlarını belirliyor

Boğaziçili öğrenciler oylamaya katılarak Spor Ödülleri 2021 için yılın “en”lerine karar verecek. En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilecek olan ödüller oylamanın sonlanmasının ardından 20 Aralık Pazartesi 20.00’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de 2021 yılına damgasını vurmuş sporcular, spor insanları, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Törende ayrıca Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.

Organizasyon sahibi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, geçmişi 1896 yılındaki “The Athletic Association”a dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atmış olan Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğudur. Sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, Spor Kurulu yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmek için her sene Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri verilmektedir.

Kategorilerimize göre adaylarımız şu şekildedir:

En İyi Takım: Anadolu Efes, Beşiktaş , Fenerbahçe SafiPort, Vakıfbank SK, Yeşilyurt

En İyi Basketbol Oyuncusu: Vasilije Micić, Alperen Şengün, Kayla McBride, Sertaç Şanlı, Shane Larkin

En İyi Voleybol Oyuncusu: Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Tijana Boskovic, Zehra Güneş

En İyi Bireysel Sporcu: Buse Naz Sürmeneli, Ayhancan Güven, Ferhat Arıcan, İlke Özyüksel, Mete Gazoz

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Cem Bölükbaşı, Cem İlkel, Ersin Destanoğlu, Tuğba Şenoğlu, Victoria Zeynep Güneş

En İyi Çıkış Yapan Takım: Bellona Kayseri, Galatasaray e-spor, Fatih Karagümrük, Kastomonu Belediyesi Hentbol, Pınar Karşıyaka

En İyi Antrenör: Erdem Can, Ergin Ataman, Giovanni Guidetti, Göktuğ Ergin, Sergen Yalçın

En İyi Spor Yorumcusu: Serhan Acar, Caner Eler, Emre Özcan, İnan Özdemir, Orkun Çolakoğlu

En İyi Spor Programı: Amerikan Mutfak, Bein Teknik, Kırılma Anı, Tardini Büfe, Şampiyonların Kahvaltısı

En İyi Spor Yöneticisi: Abdullah Topaloğlu, Birol Aydın, Mehmet Akif Üstündağ, Suat Çelen, Uğur Erdener

Başarı ve hikayeleriyle bizleri etkileyen ve bu yüzden oylamaya sunmadan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu olarak başarılarını tebrik etmek amacıyla verdiğimiz Sportsmanship Brotherhood ödül sahipleri şu şekildedir:

Ampute Milli Futbol Takımı, Ayşegül Pehlivanlar, Abdullah Öztürk, Ahmet Önder, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Golbol Milli Takımı, İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı, Kadın Voleybol Takımı, Koral Berkin Kutlu, Merve Akpınar ve Sevilay Öztürk.

**Tören Salonu: Albert Long Hall

**Tören Tarihi: 20 Aralık 2021

**Ödül Töreni Başlangıç Saati: 20.00



