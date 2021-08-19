Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek organizasyonda Türkiye’nin haricinde çoğunluğu Rusya ve Ukraynalı olmak üzere 50’den fazla ülkeden sporcular mücadele edecek.

Anadolu Yakası’nda Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Avrupa Yakası’nda Kuruçeşme’de sona erecek 6,5 kilometrelik parkurda yaklaşık bin 800 erkek, 700 kadın yüzücü kulaç atacak.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilen, Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Yarışta, önceki yıllarda düzenlenen parkur tanıtım turları, basın toplantısı, gösteri yüzüşü ve alan etkinlikleri yapılmayacak. Organizasyon sosyal mesafe, hijyen ve temassızlık ilkelerine dikkat edilerek gerçekleştirilecek.

Ayrıca İstanbul Boğazı yarış boyunca transit gemi geçişine de kapatılacak.