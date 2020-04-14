Boğazda meydana gelen iltihaplanmalara (enfeksiyonlara) sebep olduğu bilinen en sık görülen bakteri streptokok patojenlerdir. Evde kendinizin hazırlayabileceği doğal kürlerle bu bakteriden kurtulmak mümkündür.

Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?

Boğazda meydana gelen yanma hissi bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Mevcut yanma hissi eğer grip ya da soğuk algınlığı sebebi ile meydana gelmişse;

Vücut içerisine alınan sıvıların miktarını artırmakta fayda vardır.

İçinde bulunduğunuz yaşam alanında nem miktarının arttırılması oldukça önemlidir. Olası kuru hava ağrı ve yanma hissini arttırarak öksürüğe sebep olabilmektedir.

Sigara kullanıyorsanız eğer, sigaradan uzaklaşmanız gerekmektedir. Sigara sadece içmekle değil, aynı zamanda sigara dumanın ve tozun havayı kurutacağını da söyleyebiliriz.

Tüketilen yiyecek ve içeceklerin aşırı derecede sıcak ve aşırı derecede soğuk olmamasına dikkat edilmesi gereklidir. Aşırı sıcak ve soğuk olan gıdalar boğazda meydana gelen tahrişin boyutunu arttırarak ağrı ve yanma hissinin artmasına sebep olmaktadır.

Beslenmeye dikkat edilmelidir. Özellikle vitamin bakımından zengin olan gıdalar tercih edilmelidir.

Gün içerisinde belirli aralıklarla 3 ya da 4 defa tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz ağrısını ve yanma hissini hafifletebilir.

Boğaz Yanması Nasıl Geçer?

Boğaz ağrıları ve yanma hissi günlük aktiviteleri oldukça kötü etkileyen bir durumdur. Hemen müdahale edilmediği taktirde iltihaplanma, şiddetli ağrılar, öksürük, ateş, kulak ağrısı gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Evde uygulanabilecek bitkisel yöntemler ile bu şikayetlerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Boğaz Yanmasının Sebepleri Nelerdir?

Boğaz yanması şikayetini taşıyan bir kişi hapşırdığı sırada ağzını kapatmalıdır. Boğaz yanması durumu bulaşıcı olabilmektedir. Eğer mümkünse evden dışarıya fazla çıkmamalı ve hapşırık sonrasında ellerini mutlaka sabun ile yıkamalıdır. Hayatımızı oldukça etkileyen boğaz yanmasın başlıca nedenleri şunlardır:

Geniz akıntıları

Alerjik reaksiyonlar

Soğuk algınlığı

Uçuk

Entero virüsler

Grip virüsü

Barr virüsü - epstein

Parainfluenza virüsü

Boğaz yanmasının ardından gerçekleşebilen boğaz şişmesi belirtileri ise şunlardır:

Kulak ağrısı ve baş ağrısı

Yutkunma sırasında ağrı ve boğaz ağrısı

Öksürme

Ateş

Bademcikler üzerinde gerçekleşen sarı veya beyaz tabaka

İştahsızlık

Çene veya boyun bölgesinde şişmiş bezler

Ağızda meydana gelen kötü koku

Boğaz Yanmasına Ve Boğaz Acısına İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?

1. Tuzlu Su: Tuzlu su ile gargara yapmak evde uygulanabilecek en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Ağızda ve boğazda bulunan toksinlerin ağız boşluğundan dışarı atılmasını ve bölgenin dezenfeksiyonunu sağlayan tuzlu su, bademciklerde meydana gelebilecek şişmeleri de önlemeye yardımcı olacaktır. Herhangi bir yanma ya da enfeksiyon durumunda boğazın mevcut pH değeri değişmektedir. Tuzlu su bozulan pH'ı dengelemeyi sağlayacaktır. Hazırlanışı:

Bir bardak ılık bir suya bir çay kaşığı tuzu ekleyin ve karıştırın.

Yaklaşık 15 saniye kadar gargara yapın ve tükürün.

Bardak içerisinde hazırlanmış olan tuzlu su çözeltisi bitene kadar işleme devam edin.

Bu işlemi 3-4 gün kadar düzenli uygulayın.

2. Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı birçok alanda kullanılan şifalı özelliklere sahiptir. Diş ve diş etlerinin sağlığında kullanılan bu yağ, aynı zamanda boğaz hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Hindistan cevizi yağının Anti-bakteriyel bir özelliği vardır. Bu özellik ile bademciklerin yüzeyinde oluşan patojenlerden arındırma işlemlerinde başarı oranı oldukça yüksektir. Hazırlanışı:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir fincanın 4'de biri kadar bal, 3 yemek kaşığı limon suyunu hafif sıcaklıkta ısıtın. Malzemeler karıştıktan sonra bir kaba aktarın ve soğumasını bekleyin. Soğuyan şurubu hava geçirmeyen bir şişe içerisinde muhafaza edin. Hazırlanmış olan şuruptan 1 tatlı kaşığı kadarını, bir fincan ılık suya ekleyin ve karıştırıp seyreltin. Boğaz yanması ve boğaz ağrılarını gidermek için günde 3 fincan tüketebilirsiniz.

3. Zencefilli Limon Çayı: Bir su bardağı içerisine sıcak su ekleyin. İçerisine 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil katın. Bardağın üzerini kapatarak 5 dakika kadar demlendirin. Karışım ılıdıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyip tüketebilirsiniz.

4. Karabiberli Tuzlu Su: Karabiberli tuzlu su yöntemi boğaz yanmaları, boğaz ağrıları ve enfeksiyonlarının yanı sıra oldukça etkili bir balgam söktürücü özelliği vardır. Tuz ve karabiber Anti-bakteriyel bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple enfeksiyonlardan kurtulmada oldukça faydası olacaktır. Hazırlanışı:

Bir tencerenin içerisine 1 su bardağı su ekleyin.

1 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ilave edin.

1 tatlı kaşığı kadar öğütülmemiş karabiber ekleyin.

Bir tutam tuz ekleyin ve kanamaya başlayana kadar ısıtın.

Toplamda 5 dakika kadar kaynatın.

Tatlandırmak için 1 çay kaşığı kadar bal ekleyin.

Sıcak olarak tüketebilirsiniz.

5. Meyve Pastilleri: Meyve pastillerinin boğaz yanması ve boğaz ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir. Doğal olarak üretilen meyve pastillerini tercih etmenizde fayda vardır. Tercih ettiğiniz pastili ağzınızda 15 dakika kadar gezdirerek kullanabilirsiniz.

6. Çaylar: Papatya çayı, meyan kökü çayı ve okaliptüs çayı da soğuk algınlıkları sebebiyle oluşan boğaz yanmaları ve ağrılarında aktif olarak kullanılmaktadır.