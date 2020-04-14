Boğaz enfeksiyonu, bakteri ve virüslerin bulaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve genel olarak hiçbir tedavi gerektirmeden geçebilen bir enfeksiyon türüdür. Özellikle soğuk havalarda daha çok karşılaşılan bir rahatsızlık olan boğaz enfeksiyonundan etkili tedavi yöntemleri öğrenilerek kısa sürede kurtulabilmek mümkündür.

Boğaz Enfeksiyonu Nedir?

Üst solunum yollarında görülen çeşitli bakteri ve virüslerin etkisi ile ortaya çıkan anatomik rahatsızlıklardan biri boğaz enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile vücudun savunma mekanizmasının güçsüzleşmesi akabinde virüs ve bakterilerin sebep olduğu boğaz enfeksiyonları ortaya çıkmaktadır.

Boğaz enfeksiyonunun iki türü vardır. Biri virüs kaynaklı olanlar diğeri ise bakteriyel enfeksiyonlardır. Virüs kaynaklı olanlar, soğuk algınlığı grip gibi sık rastlanılan hastalıklardır. Oldukça fazla türleri bulunmaktadır. Bulaşıcılık dereceleri yüksektir. Özellikle kış mevsiminde etkili olurlar. Boğaz enfeksiyonlarının birçoğu virüslerden kaynaklı olarak görülmektedir. Bakteriyel enfeksiyonlar, hemen tedavi edilmesi gereken önemli hastalıklardır. Bakteri kaynaklı boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotikler genellikle kullanılmaktadır.

Boğaz Enfeksiyonunun Belirtileri

Boğaz enfeksiyonunun başlıca belirtileri:

- Yemek yerken ve yutkunurken boğazda acıma ve rahatsızlık duyulması

- Boğazda şişlik

- Boğazda kızarıklık

- İltihap

- Hırıltılı bir şekilde nefes alıp verme

- Sesin boğuk çıkması

- Yüksek ateş

- Burunda akıntı

- Öksürük

- Kulak ve boyun çevresinde görülen ağrı

Boğaz Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?

Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında boğaz bölgesinde iltihaplanmalar görülmekte ve enfeksiyon belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu belirtilerden bazıları, bademciklerin şişmesi, yorgunluk ve halsizlik hissetme, boğaz ağrısı olarak görülmektedir. Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen bazı uygulamalar sayesinde bu rahatsızlığa etkili çözümler bulunabilmektedir.

Boğaz enfeksiyonu için uzmanlarında önerilerinden biri bol miktarda sıvı tüketilmesidir. Günde en az üç litre su tüketilmesi gerektiği belirtilmektedir. Boğaz enfeksiyonu süresince kola gibi asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Papatya çayı ise boğaz enfeksiyonuna iyi gelen bitkisel içeceklerden biridir. Boğaz ağrılarını ve bademciklerdeki şişliği de azaltıcı etkisi vardır. Kullanımı için önerilen sabah ve akşam olmak üzere iki kere yapılarak tüketilmesidir.

Papatya çayının yanında birçok farklı bitki çayı da boğaz enfeksiyonunun iyileşmesi için içilmektedir. Bu bitki çayları arasında nane-limon, rezene çayı ve adaçayı da yer almaktadır. Bitki çaylarının faydalı olması için katkısız ve organik olmalarına özen gösterilmeli. Bitki çaylarının en sağlıklı demlenme yöntemleri tercih edilmelidir. Bitki çaylarının dışında boğaz enfeksiyonları için etkili sağlıklı besinlerden biri de baldır. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı bal tüketilmesi boğaz enfeksiyonuna iyi gelmektedir.

Boğaz Enfeksiyonu Nasıl Geçer?

Boğaz enfeksiyonu rahatsızlıklarında, öncelikle bir Kulak Burun Boğaz doktoruna muayene olunmasında fayda vardır. Doktorun teşhisi sonucunda tedavi için verdiği ilaç ve uygulamalar dikkatlice ve özenle yerine getirilmelidir. Boğaz enfeksiyonlarının kısa sürede iyileşmesi için en etkili tedavi şüphesiz doktorun verdiği tedavidir. Uzun süreli ağrı ve kusma görülen boğaz enfeksiyonlarında ise gecikmeden mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bunula birlikte boğaz enfeksiyonlarına iyi geldiği tespit edilen alternatif çözümler de uygulanabilir.

Boğaz enfeksiyonlarının çabuk iyileşebilmesi için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi son derece önemlidir. Boğaz enfeksiyonu ve bademcik şişliği genel sağlığı ilgilendiren bir rahatsızlıktır. Protein ve vitamin bakımından zengin gıdalara beslenme programında yer verilmelidir. C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzeler yenilmelidir. Bağışıklığın kuvvetlenmesi ile birlikte vücut eski sağlığına kavuşabilecektir.

Boğaz enfeksiyonu şikayeti olan kişiler, kendileri için sıcak havlu hazırlayabilirler. Buhar ile sıcak hale getirilen havlu, boğaz bölgesine 3-4 dakika kadar tutulabilmektedir. Bu uygulamanın iyileşme sürecini olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir. Odaların yaz-kış havalandırılması da önemlidir. Oda nemlendiricileri de boğaz enfeksiyonlarında olumlu yönde etkili olan ürünler arasındadır.

Boğaz enfeksiyon rahatsızlığı olan kişiler, rahatsızlıkları geçene kadar sigara kullanıyorlar ise bu kullanıma ara vermelidir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus içeceklerdir. Tüketilen içeceklerin çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.

Boğaz bölgesini rahatlatmak için pastil ve gargara gibi lokal tedavilerde uygulanabilir. Tuzlu su gargarası boğazda oluşan enfeksiyonlara iyi gelmektedir. Ayrıca yutulması kolay olan besinler tüketilmelidir. Yüksek ses ile konuşmaktan da kaçınılmalıdır.

Evde Yapılacak Gargara, Sarımsak gibi Bitkisel Çözümler Neler?

Kefir ve turşu gibi besinler, prebiyotik kaynaklı oldukları için boğaz enfeksiyonlarına karşı etkili olmaktadır. Soğan suyu da evde uygulanması tavsiye edilen uygulamalar arasındadır. Soğan, allisin maddesi bakımından güçlüdür. Tam bir antibiyotik etkisi göstermektedir. Hava yolu ile boğaza yerleşen enfeksiyonlu hücreleri balgam yolu ile vücuttan atmaktadır. Bunun için önerilen tüketim, günde bir bardak ılık bir şekilde soğan suyunu tüketmek şeklindedir. Acı bir tadı olduğu için içine bir kaşık bal eklenebilir.

Meyan kökü, boğaz ağrısı tedavisinde kullanılan en eski bitkilerden biridir. Boğaz enfeksiyonlarına, ağız içi yaralarına, alerji ve viral enfeksiyonlara karşı faydalı olmaktadır. Evde elma sirkesi ile yapılan gargaranın bakterilerin yok olmasını sağlayarak boğazı rahatlattığı bilinmektedir. Karabiber, tuz, limon su karışımı, bademcik iltihabı ve balgam sökücü etkiye sahiptir.

Bademcik ağrısı ve boğaz iltihabına karşı sarımsakta etkilidir. Sarımsak ortadan ikiye kesilir ve ağza atılarak emilir. Bir diğer uygulama ise bir su bardağı suyun içine 3 diş sarımsağın atılarak 10 dakika kaynatılmasıdır. Kaynayan suyun içine biraz karabiber eklenir ve bu su daha sonra içilir.



